60 yılı geride bıraktılar

Usta sanatçı Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile 60. evlilik yıl dönümlerini kutladı. 77 yaşındaki sanatçı, eşiyle el ele objektif karşısında poz verdi.

Eşiyle el ele objektif karşısına geçen 77 yaşındaki sanatçı, Saadet Bulut ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Hakkı Bulut, paylaşımına "60 yıllık evlilik hayatımızın yıl dönümü. Eşim Saadet'le birlikte bu mutluluğun, birlikteliğin, sevincini kutlarken... Herkese de mutluluklar diliyorum." ifadelerini not düştü.