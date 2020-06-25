Kaza, Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçeleri arasındaki Güzelkonak köyü yakınlarında meydana geldi. ‘Kirpi’ adı verilen askeri araçla TIR'ın çarpışması sonucu TIR şoförü yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralı TIR şoförü bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.