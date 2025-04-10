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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari'de yaşlı kadın aranıyor | Son dakika haberleri

        Hakkari'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Hakkari'de kaybolan 60 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:24
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        Hakkari'de yaşlı kadın aranıyor
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        Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan F.K.'den (60) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaybolan kadının bulunması için Katramas Deresi ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.

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