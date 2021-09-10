AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Güldalı köyü kırsalında dün düzenlenen operasyonda araziye gömülü 6 çuvalda 160 kilogram eroin ele geçirildi.