AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerince Hakkari, Hatay ve Şanlıurfa ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucu yakalanan kaçakçılarla birlikte 10 AK-47 piyade tüfeği, 7 av tüfeği, 7 havalı tüfek, 11 bin 100 paket kaçak sigara ve 50 paket captagon hap ele geçirildiği belirtildi.