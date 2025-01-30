Hakim Ziyech resmen Al Duhail'de!
Galatasaray'la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Hakim Ziyech, Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 30.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:28
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarla sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırmıştı.
Katar Yıldızlar Ligi'nin lideri Al Duhail, 31 yaşındaki Faslı yıldızla sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
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