Haki'yi öldürdü! Para cezası aldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Sibel Gedik'in (45) akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyerek öldürdüğü ileri sürülen tutuksuz sanık Levent T.'ye (64) alt sınırdan 6 ay hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre bu ceza da 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 3 ay 22 güne düşürülüp, 6 bin 720 TL para cezasına çevrildi.

Olay, 7 Temmuz 2023'te bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti. Fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip, dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koşmaya başladı. Küçük köpeğin sahibi Levent T. de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Levent T., bu sırada ayağının kayması sonucu düştü.

Tekrar ayağa kalkan Levent T., bu defa 'Haki'nin karnına tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar, fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Sibel Gedik'in şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Levent T., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Levent T. hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Levent T. için 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile bazı haklarından yoksun bırakılması talep edildi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Levent T. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, iddianamede istenilen cezayı mütalaada da talep etti. Duruşmada sanığın yazılı savunması okundu. Tutuksuz sanık savunmasında, "Kendi köpeğime yönelik saldırıyı önlemek için meşru savunmada bulundum. Öldürme kastım yoktu. Beraat talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.