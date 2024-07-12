Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Haki'yi öldürdü! Para cezası aldı | Son dakika haberleri

        Haki'yi öldürdü! Para cezası aldı

        İzmir'de 'Haki' adlı köpeği tekmeyle öldüren sanık hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, Levent T. adlı sanığa 6 bin 720 TL para cezası verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haki'yi öldürdü! Para cezası aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Sibel Gedik'in (45) akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyerek öldürdüğü ileri sürülen tutuksuz sanık Levent T.'ye (64) alt sınırdan 6 ay hapis cezası verildi.

        DHA'nın haberine göre bu ceza da 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 3 ay 22 güne düşürülüp, 6 bin 720 TL para cezasına çevrildi.

        Olay, 7 Temmuz 2023'te bir fırının önünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi, ev kadını Sibel Gedik, 4 yaşındaki erkek akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti. Fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip, dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koşmaya başladı. Küçük köpeğin sahibi Levent T. de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Levent T., bu sırada ayağının kayması sonucu düştü.

        REKLAM

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Tekrar ayağa kalkan Levent T., bu defa 'Haki'nin karnına tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar, fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Sibel Gedik'in şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Levent T., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        Levent T. hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Levent T. için 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile bazı haklarından yoksun bırakılması talep edildi.

        "ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

        Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Levent T. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, iddianamede istenilen cezayı mütalaada da talep etti. Duruşmada sanığın yazılı savunması okundu. Tutuksuz sanık savunmasında, "Kendi köpeğime yönelik saldırıyı önlemek için meşru savunmada bulundum. Öldürme kastım yoktu. Beraat talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

        "HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL" İNDİRİMİ

        Ardından karanını açıklayan hakim, sanık Levent T.'nin 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçunu işlediğinin anlaşıldığı, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, sanığın cezasını önce 1/4 oranında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 4 ay 15 güne düşürdü. Ardından 'iyi hal' indirimi de yapıp, bu cezayı da 3 ay 22 güne indirip, 6 bin 720 TL para cezasına çevirerek, davayı bitirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: 4 yıla kadar hapis
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: 4 yıla kadar hapis
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar
        Habertürk Anasayfa