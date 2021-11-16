Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu edilen ünlü sunucu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"RAHMETLİ ANACIĞIM..."
53 yaşındaki Ural, 2016 yılında kaybettiği annesi Ceyhan Cem ile fotoğrafını, "Rahmetli anacığım..." notuyla Instagram hesabından yayınlayarak, eski günleri yad etti.
Ardından Hakan Ural, bu fotoğrafı, "Kardeşlerim ve anneannem..." ifadeleriyle paylaştı. Takipçileri sunucunun gönderilerini beğeni yağmuruna tuttu.
"HER ŞEY ÇOK ANİ GELİŞTİ"
Sunucu, koronavirüsü atlatmasının ardından son sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ural, şu ifadeleri kullanmıştı:
Şaşkın ve hafif paralizeyim... Hayat her saniye hepimize sormadan binbir türlü dert, sıkıntı veriyor muhakkak. Tüm insanlar için zor bir sınav bu... Dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç kuvvet, şöhret vs. herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp, öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü... Fazla da uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan istisnasız ilgi alaka, samimi sevgi, sahip çıkma çabanız... Bana, aileme bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz, anlatılamaz bir velinimet. Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özet ifade etmek istedim. Bildiklerim vardı, farkında olduklarım eyvallah ama bu kadar samimi dostum, çevrem, sevenim olduğunu vallahi bilmiyordum. Bilindikler dışında ailem, ekibim tarafından yansıyanların her biri ayrı bir hikaye... Yurdun dört bir yanından genç yaşlı, kadın erkek çocuk, yaşlılarımız... Ettikleri dualar Allah razı olsun. Hep derim kalan ömrümdeki tek amacım vatanıma faydalı, halkıma insanlarıma layık, fayda sağlayan namusumuzla şerefimizle bu süreci tamamlamak... Her şey çok ani gelişti. Atlattık, atlatamadık derken süreç bir anda sıkıntıya girdi, sonrası malum. Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii... Beni bu süreçte yalnız bırakmayan, her dakika arayan soran, atladığım, dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin. Yetişmem gerçekten mümkün değil. Ayrıca bana 6 gün evlat, kardeş, akraba gibi bakan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Hayatın çözülmesi mümkün olmayan gizemi devam eden her salisede başta taşıdığımız can olmak üzere her şey olumlu olumsuz değişebilir! Her şey üstte kendi tercihlerimizle seçtiklerimizin olumlu olumsuz sonuçları var! Velhasıl Allah'ıma hamdolsun Allah şifa dert sıkıntısı olanlara yardım etsin. Tekrar tekrar teşekkürler iyi ki varsınız...
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