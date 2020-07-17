Hakan Ural Kimdir?

10 Mayıs 1967 İstanbul doğumlu olan Hakan Ural, sinema ve dizi oyuncusudur. İlk evliliğini 1988 yılında ünlü ses sanatçısı Sibel Can ile yapan Hakan Ural’ın evlilikleri 1999 yılında resmen bitmiştir. Sibel Can ile evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. 2002 yılında şimdiki eşi Ezgi Can’la evlenen Hakan Ural’ın bu eşinden de bir kızı bulunmaktadır.

Annesi Ceyhan Cem, babası ünlü şarkıcı Selçuk Ural olan ünlü sanatçıyı babası 16 yaşına kadar kabul etmemiştir. 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçen Hakan Ural’ın çocukluğu Fındıkzade’de annesinin yanında geçmiştir.

Çocukluk döneminde ayakkabı boyacılığı yapan ünlü sanatçı ayrıca su satarak ve elektrikçi yanında çalışarak annesine destek olmaya çalışmıştır. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, yakışıklılığı ile dikkatleri çekince Yeşilçam’dan film teklifleri almaya başladı ancak okulunu bitirmek üzere bu dönemde Amerika’ya gitti.

Sibel Can’la evlendiğinde 19 yaşında olan Hakan Ural evliliği süresince emlakçılık yapmıştır. 1986 yılında sinema filmi karşısına geçerek Banu Alkan’la Mavi Yolculuk isimli filmde rol almıştır. 1987 yılında Harika Avcı, Serpil Çakmaklı ve Oya Aydoğan gibi dönemin popüler sanatçıları ile baş rolde oynamıştır.

Askere gitmemek için 1999’da sahte çürük raporu düzenlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlandı ve cezanın 5’te ikisini yatarak askere alındı. Hatay’da askere alınan Hakan Ural, acemiliğini burada yaptıktan sonra kalan askerliğini Van’da tamamladı.

Kadir İnanır’ın başrolde oynadığı İpsiz Recep adlı dizide 2010 yılında Mesut Akusta, Burcu Kara ve Nihat Nikerel ile birlikte rol almıştır. Bir Şehir Efsanesi isimli filmde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Ali Sürmeli ile birlikte rol alan ünlü sanatçı 2010 yılında Galip Öztürk’e ait Metro grubunun koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

2012 yılında Araf Zamanı dizisinde de rol alan Hakan Ural, bu dizide Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Saruhan Hünel, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Kod Adı; K.O.Z filminde ise 2014 yılında rol alan Hakan Ural bu filmde Hazım Körmükçü, Orhan Kılıç, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü ve Yılmaz Gruda gibi oyuncularla çalışmıştır.

Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in yer aldığı Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini 2016 yılında canlandıran Hakan Ural daha sonra televizyonda sabah programlarında yer almıştır. Önce TV8’de başladığı programı daha sonra Kanal D’de devam ettiren Hakan Ural şu an Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programını sunucu olarak Nur Tuğba Namlı ile devam ettirmektedir.