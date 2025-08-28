Habertürk
        Hakan Sabancı, Hande Erçel'i sildi - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı, Hande Erçel'i sildi

        Hakan Sabancı da birkaç gün önce ayrıldığı Hande Erçel gibi birlikte çekildikleri fotoğrafları, sosyal medya hesabından sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:22
        Hande'yi sildi
        Hakan Sabancı ile Hande Erçel, üç yıllık ilişkilerine nokta koydu. Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve romantik pozlarıyla gündeme gelen çiftin, evlenecekleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.

        Ayrılık kararından sonra Hande Erçel, 5 gün önce Sabancı ile yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

        Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulunmuştu. Sabancı; "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

        Hakan Sabancı'nın da eski sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Öte yandan eski âşıkların hâlâ birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.

        #Hande Erçel
        #Hakan Sabancı

