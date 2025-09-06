Habertürk
        Haberler Magazin Hakan Sabancı'dan, Hande Erçel açıklaması - Magazin haberleri

        Hakan Sabancı'dan yeni açıklama

        Hande Erçel ile ilişkisini bitiren Hakan Sabancı, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Sabancı, ayrılık sonrasında yeni bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 11:05 Güncelleme: 06.09.2025 - 11:24
        Hakan Sabancı'dan yeni açıklama
        Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 3 yıllık aşkı geçtiğimiz hafta sona erdi. Çiftin ayrılık kararı magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Erçel ve Sabancı'nın ayrılık nedeni merak konusu oldu.

        Ayrılık söylentilerinin arasında; "Hakan Sabancı'nın ihanet ettiği" ve "Hande Erçel'in evlilik isteğine Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermemesi" yer aldı.

        Arzu Sabancı, Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ayrılmasından hemen sonra La Edri'nin; "Cehalet uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye, ilk tepkin kızgınlıktır" sözünü paylaştı. Bu paylaşım, Arzu Sabancı ile ilgili iddiaları daha da güçlendirdi.

        Hakan Sabancı, hakkında çıkan ihanet iddialarını; "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" diyerek reddetti.

        "AİLE OLARAK AYRILIĞI SONRADAN ÖĞRENDİK"

        Çiftin ayrılığıyla hemen hemen her gün ortaya atılan iddialar sonrasında anne Arzu Sabancı açıklama yaptı. Arzu Sabancı iki gün önce yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aradan zaman geçtikten sonra bu açıklama niye?" diyebilirsiniz... Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım ama o sırada çok üzücü bir haber alınca, bu konuyu yazıp dile getirmek istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim. Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için,bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande, herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir. Biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim.

        "AYRILIĞIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK"

        Arzu Sabancı'nın ardından Hakan Sabancı, yeni bir açıklamada bulundu. İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi Sabancı; "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık. Biraz yoruma açık bir konu olduğu için herkes yorum yapıyor. Konunun ailemle bir alakası yok. Olayın üçüncü şahıslar ile hiçbir alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısızca şeyler beni ve annemi çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

