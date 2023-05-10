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Hakan Meriçliler, Tanju Okan'ı sahneye taşıyor

Tanju Okan, Hakan Meriçliler'in projesiyle anılıyor. Meriçliler'in, Okan'ı ilk kez sahneye taşıyacağı proje 'Yıl 1974 – Tanju Okan Şarkıları' adıyla sanatseverlerle buluşacak

Giriş: 10.05.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Hakan Meriçliler, Tanju Okan'ı sahneye taşıyor - Magazin haberleri
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Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın şarkılarını; piyanist Süleyman Alnıtemiz eşliğinde seslendirecek. Şarkıların yanı sıra Okan’ın anıları, dönüm noktaları, aşkları, mutlulukları, hüzünleri, hayal kırıklıkları samimi bir dille anlatı olarak sahneye taşınacak.

Tanju Okan’ın hayatının heyecan, zorluk, aşk dolu dönemlerine değinilen projede; Okan’ın en güzel şarkılarını bu dönemde yaptığı bilinen ve kariyerinin en önemli noktası olan 1974 yılına odaklanılıyor.

Tek perdelik performansta Hakan Meriçliler, Tanju Okan’ın unutulmazları arasında yer alan 'Öyle Sarhoş Olsam ki' 'Kaderim', 'Dostlarım', 'Var mısın İçelim?', 'Seni Hayatımca Sevdim', 'Hasret', 'Bilsem ki', 'Kadınım', 'Deniz ve Mehtap', 'Deli Gibi Sevdim' olmak üzere on şarkıyla izleyenlere keyifli bir dinleti sunacak.

"ŞARKILARINI SÖYLEMEK BİR AYRICALIK"

Meriçliler, kostümünden saçına, yürüyüşünden mikrofonu tutuşuna kadar Tanju Okan tarzıyla sahnede olacak. Performans için uzun bir süredir titizlikle çalışan Meriçliler, "Tanju Okan, benim de çok hayran olduğum bir sanatçı. Onun gibi bir efsanenin şarkılarını söylemek ve onun yaşamından bazı anıları aktarmak bir ayrıcalık. Onu doğru aktarmanın peşindeyim" dedi.

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