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        Haberler Objektife Takılanlar Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay ile evlilik açıklaması - Magazin haberleri

        Hakan Kurtaş: Ufukta görünmez, bir anda olur

        Hakan Kurtaş, bir süredir aşk yaşadığı Birce Akalay ile evlenecekleri yönündeki iddialara karşın; "Ufukta görünmez. Bir anda olur" şeklinde açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 08:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 08:20
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile birliktelik yaşayan Hakan Kurtaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          "AŞK; KENDİ EZBERİNİ BOZMAK"

          Hakan Kurtaş, kendi birlikteliği üzerinden aşkın tarifini; "Güzel bir his, paylaşılınca da bu kadar güzel bir şeye sebep oluyor. Özetle kendi ezberini bozmak, kendini daha özgür ve korkusuz hissetmek diyebilirim. Bunu biri ile yaşamak eşsiz bir şey. Kıymetli bir şey, bulunca da sıkı sıkı sarılmak gerek" sözleriyle yaptı.

        • 3

          "BİZ KENDİ İSİMLERİMİZLE DEVAM EDİYORUZ"

          Sevgilisi Birce Akalay ile birbirlerini telefonlarına nasıl kaydettikleri ve birbirlerine nasıl hitap ettikleri yönündeki sorulardan kaçınan 36 yaşındaki oyuncu; "Biz kendi isimlerimizle devam ediyoruz. İnsanlar istediği kelimelerle sevdiği insanı kaydetsin, güzel bir şey. Özel hitapları, her yerde söylemiyorum ama güzel sevgi sözcüklerini aramızda kullanıyoruz" dedi.

        • 4

          EVLİLİK İDDİALARINA YANIT

          Öte yandan Hakan Kurtaş, çıktıkları Paris tatilinde Birce Akalay'a evlilik teklifinde bulunduğu ve nikâh masasına oturacakları iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        • 5

          "EVLİLİK AĞIZLARA SAKIZ OLMASIN"

          Hakan Kurtaş, ayrıca evlilikle ilgili; "Birbirini sevmek çok güzel bir şey ama evlilik gibi kıymetli konular böyle ağza sakız edilmeyecek kadar önemli. Şu an öyle bir şey yok, teklif yok. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

        • 6

          Ayrıca herkesin istediği gibi yaşaması dileğinde bulunup sözlerine şöyle devam etti: Herkes istediği gibi yaşasın istiyorum. Herkesin hayatla ilgili güzel dilekleri var. Ufukta öyle bir şey yok. Zaten öyle şeyler ufakta görünüp sonra yaklaşan şeyler olmuyorlar. Bir anda olan şeyler oluyorlar.

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