A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Faroe Adaları'nın teknik direktörü Hakan Ericson mücadelenin ardından şunları söyledi:

"Türkiye gibi takımlara karşı galip gelmek özgüvenimizi yükseğe çıkarıyor. FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak için önemli bir maçtı."