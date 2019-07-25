25 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Halil Uzun, Atilla'nın Türkiye'ye dönmesinin ardından müvekkili hakkındaki suçlamaların düşürülmesi ve suçsuz olduğunun ispatlanması için bir üst mahkemeye yapılan temyiz başvurusu ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA'nın haberine göre; Hakan Atilla'nın uzun süren ayrılığın ardından vatanına dönmesi ve ailesine kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Uzun, temyiz sürecine ilişkin şunları söyledi:
''Temyiz aşamasında bulunan yargı süreci devam ediyor ve müvekkilim temyiz mahkemesinin mahkumiyet hükmünü bozacağı ümidini taşıyor. Temyiz mahkemesi, Mehmet Hakan Atilla hakkındaki davanın ilk duruşmasının 21 Ekim'de başlayan hafta yapılacağını belirledi.''
Uzun, Atilla'nın temyiz duruşmasında avukatları tarafından temsil edileceğini dile getirerek, bu duruşmanın ardından başka bir duruşma yapılmayacağını ve mahkemenin kararının bekleneceğini anlattı.
Temyiz süreciyle ilgili bilgi kirliği oluşmaması ve sürecin zarar görmemesi için gerek duyulduğunda kamuoyunu bilgilendireceklerini söyleyen Uzun, sosyal medyada, Twitter'da açılan hiçbir hesabın müvekkili Hakan Atilla'ya ait olmadığını ve paylaşımlara itibar gösterilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Hakan Atilla, ABD'de İran yaptırımları davasında hakkında verilen hükmün ardından avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine başvurmuş, ''hatalı ve adil olmayan yargılama'' yapıldığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulması ve hakkındaki suçlamaların düşürülerek beraat etmesi, bunun reddedilmesi durumunda ise yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.
Atilla, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesi ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından çarşamba günü New York JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gönderilmiş, İstanbul'da ailesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından karşılanmıştı.
DAVA SÜRECİ
Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.
İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddia edilen Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verilmiş, iyi hal durumundan cezası 28 aya düşürülmüş, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin ardından 23 Temmuz'da Türkiye'ye gönderilmişti.
ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş insanı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa süre kala 26 Ekim 2017’de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.
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