DHA'nın haberine göre; şarkıcı Hakan Altun, Bursa'da konser vererek, sevilen şarkıcılarını hayranları için seslendirdi. Konsere gelenler, Altun'un şarkılarına 2,5 saat boyunca eşlik etti.

Altun, sahneden seyircilere, "Uykumuz gelene kadar yolumuz var. Beni ilk defa dinlemeye gelenleri uyarıyorum; bağımlılık yaparız" dedi.

Konser sırasında seyircilerden Kamil Kara, sahneye çıkarak, kız arkadaşı Demet Yılmaz'a evlenme teklifi etti. Sahnede diz çöken Kara'nın yanına gelen Yılmaz, 'Evet' cevabını verdi. Hakan Altun ise genç çifte mutluluk diledi.



