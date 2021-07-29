Türk Dil Kurumu'na göre; iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte hak etmek kelimesinin yazılış şekli...

HAK ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "hak etmek" kelimesi ayrı yazılıyor.

1. bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak:

"Aslında bu hayat pahalılığında, ona hak ettiği parayı veremediğimizi biliyoruz." - Erhan Bener

2. layık olduğu kötü karşılığı almak.

3. bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek:

"Kadın dergileri bizi göklere çıkarıyorlardı, bunu da hak etmemiştik." - Adalet Ağaoğlu