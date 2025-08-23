Hailey ve Justin Bieber, oğulları Jack Blues'un birinci yaş gününü kutladı: Sen neşenin ta kendisisin - magazin haberleri

Hailey ve Justin Bieber, oğulları Jack Blues'un birinci yaş gününü kutladı: Sen neşenin ta kendisisin - magazin haberleri

Justin Bieber ile Hailey Bieber'in oğlu Jack Blues bir yaşına girdi. Hailey Bieber, Instagram'da oğluyla fotoğraflarını paylaşarak onun yaş gününü kutladı.

REKLAM advertisement1

28 yaşındaki süper model; "Bir yaşındasın güzel oğlum. Birinci yaşın kutlu olsun Jack Blues, sen neşenin ta kendisisin" mesajını yazdı.

2018'de evlenen Bieber çifti, oğulları Jack'in yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.

REKLAM

ABD'li model, Mayıs 2024'te Justin Bieber ile bir bebek beklediklerini duyurmuştu.

Hailey Bieber, mayıs ayında verdiği röportajda, doğum hakkında daha önce hiç olmadığı kadar açık konuşmuş, doğum sonrası ciddi komplikasyonlarla uğraşırken aklına ölümün geldiğini söylemişti. Bieber; "korkutucu" olarak tanımladığı bir doğum sonrası kanama yaşadığını ve bunun ölüm olasılığını düşünmesine neden olduğunu anlatmıştı.

Hayatını doktoruna emanet ettiğini, ancak 18 saatlik doğum sancısının ardından çok kötü bir kanama geçirdiğini söyleyen ünlü model, oğlu Jack Blues'u dünyaya getirmenin şimdiye kadar yaptığı en zor şey olduğunu eklemişti.