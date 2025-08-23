Habertürk
        Hailey ve Justin Bieber, oğulları Jack Blues'un birinci yaş gününü kutladı: Sen neşenin ta kendisisin - magazin haberleri

        Hailey ve Justin Bieber, oğulları Jack Blues'un birinci yaş gününü kutladı

        Hailey Bieber ile Justin Bieber'in oğlu Jack Blues bir yaşına girdi. Hailey Bieber, oğlunun ilk yaşını kutlarken ona, "Sen neşenin ta kendisisin" diye hitap etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 12:58 Güncelleme: 23.08.2025 - 12:58
        "Sen neşenin ta kendisisin"
        Justin Bieber ile Hailey Bieber'in oğlu Jack Blues bir yaşına girdi. Hailey Bieber, Instagram'da oğluyla fotoğraflarını paylaşarak onun yaş gününü kutladı.

        28 yaşındaki süper model; "Bir yaşındasın güzel oğlum. Birinci yaşın kutlu olsun Jack Blues, sen neşenin ta kendisisin" mesajını yazdı.

        2018'de evlenen Bieber çifti, oğulları Jack'in yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.

        ABD'li model, Mayıs 2024'te Justin Bieber ile bir bebek beklediklerini duyurmuştu.

        Hailey Bieber, mayıs ayında verdiği röportajda, doğum hakkında daha önce hiç olmadığı kadar açık konuşmuş, doğum sonrası ciddi komplikasyonlarla uğraşırken aklına ölümün geldiğini söylemişti. Bieber; "korkutucu" olarak tanımladığı bir doğum sonrası kanama yaşadığını ve bunun ölüm olasılığını düşünmesine neden olduğunu anlatmıştı.

        Hayatını doktoruna emanet ettiğini, ancak 18 saatlik doğum sancısının ardından çok kötü bir kanama geçirdiğini söyleyen ünlü model, oğlu Jack Blues'u dünyaya getirmenin şimdiye kadar yaptığı en zor şey olduğunu eklemişti.

        #Justin Bieber
        #Hailey Bieber
        #jack blues
        #doğum günü

        Habertürk Anasayfa