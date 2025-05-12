Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hailey Bieber ilk kez Anneler Günü kutladı: Senin annen olmaya bayılıyorum - magazin haberleri

        Hailey Bieber ilk kez Anneler Günü kutladı: Senin annen olmaya bayılıyorum

        Justin Bieber ile evliliğinden bir bebeği olan Hailey Bieber, ilk Anneler Günü kutlamasında oğluna seslenerek; "Senin annen olmaya bayılıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annen olmaya bayılıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hailey Bieber, bir anne olarak ilk kez Anneler Günü'nü kutladı. 28 yaşındaki ünlü model, Ağustos 2024'te dünyaya getirdiği oğlu Jack Blues'un fotoğrafları ile hamileliğinden bazı fotoğrafları, sosyal medyasından paylaşarak kutlama yaptı.

        2018'den bu yana Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ile evli olan Hailey Bieber; "Senin annen olmaya bayılıyorum Jack Blues. Anneler Günü kutlu olsun" notunu yazdı.

        REKLAM

        31 yaşındaki Justin Bieber'ın annesi Pattie Mallette, Hailey Bieber'ın paylaşımına, "Anneler Günün kutlu olsun Hailey! Sen harika bir annesin. Seni takdir ediyorum. Seni seviyorum" şeklinde yorum yazdı.

        Hem Justin Bieber hem de Hailey Bieber, doğduğundan beri oğullarının yüzünü göstermemeyi tercih ediyor. Ünlü model, Anneler Günü'nde de bu geleneği bozmadı.

        Bieber çifti hakkında sürekli ayrıldıkları yönünde söylentiler çıkıyor. Justin Bieber, bu söylentilerle birlikte internet üzerinden aldığı nefret mesajlarının çoğunun kıskançlıktan kaynaklandığı şeklinde bir açıklama yapmıştı. Geçen ay bir paylaşımda bulunan şarkıcı; "Yerinizde olsaydım, Hailey ile çılgınca eğlendiğimizi görsem ben de kıskanırdım" ifadesini kullanmıştı.

        Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde oğluyla ev halini sosyal medyada paylaşmıştı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hailey Bieber
        #Justin Bieber
        #bebek
        #Anneler Günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Habertürk Anasayfa