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Hailey Baldwin ölümden döndü: Beynimde kan pıhtısı oluştu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Baldwin, eşiyle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince apar topar hastaneye kaldırıldı. Ölümden dönen Baldwin, yaşadığı korku dolu anları anlattı

13.03.2022 - 15:11 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü model Hailey Baldwin, bu hafta hastaneye yattığı yönündeki haberleri doğruladı. 25 yaşındaki Baldwin, geçtiğimiz perşembe günü eşi Justin Bieber ile kahvaltı yaparken rahatsızlandığını ve acile kaldırıldığını söyledi.   

  • Ünlü model, Kaliforniya'nın tatil bölgesi Palm Springs’te hastanede tedavi gördü. Bieber çiftinin, bu hafta Los Angeles'taki iki turne konserini takiben orada tatil yaptığı tahmin edildi.

  • "BEYNİMDE KAN PIHTISI OLUŞMUŞ" 

    Instagram hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Hailey Baldwin, "Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim." dedi.

  • "YAŞADIĞIM EN KORKUNÇ ANLARDAN BİRİYDİ"

    Ünlü isim, daha sonra mesajını "Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim." sözleriyle sonlandırdı.

  • 'EŞİNE KÖTÜ DAVRANIYOR' İDDİASI

    Öte yandan 2018 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin hakkında geçtiğimiz aylarda ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Bieber'ın eşine kötü davrandığı ileri sürülmüştü.

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