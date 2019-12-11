Libyalı komutandan Ankara'ya tehdit

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Yunan ALPHA Televizyonu'na röportaj veren Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter'in Donanma Kurmay Başkanı Ferec el Mahdevi, bölgeye yaklaşacak her türlü Türk gemisini batırma emri aldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Libya'nın meşru yönetimi olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Ankara ile yaptığı anlaşmaya sert tepki gösteren Mahdevi, "Türk arama gemileri varır varmaz batıracağım. Hafter'dan emir aldım" diye konuştu.

TRABLUS MESAJI

Mahdevi birkaç gün önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınladığı mesajda da, "Başkent Trablus'u özgürleştireceğiz. Türk rüyasını yok edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye geçtiğimiz ay Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile, 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşma, Avrupa Birliği, Yunanistan ve Mısır'ın tepkisine yol açmıştı.