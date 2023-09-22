Haftaya sinemalarda: 9 muhteşem film vizyona giriyor!

YARATICI

Yönetmen: Gareth Edwards

Oyuncular: John David Washington, Gemma Chan, Allison Janney

Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023

Film, insan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında geçen gelecekteki bir savaşı konu alır. Eski özel kuvvetler ajanı Joshua, kaybolan eşinin acısını yaşarken Yaratıcı adı verilen yapay zeka ve onu yaratan deha bilim insanını öldürmek üzere görevlendirilir. Joshua ve seçkin ajan ekibi, düşman hatlarını aşarak yapay zekanın egemen olduğu karanlık dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıkarlar. Ancak Joshua, yok etme görevi verilen silahın dünyanın sonunu getirebilecek bir yapay zeka olduğunu fark eder, ve bu yapay zekanın sadece küçük bir çocuk formunda olduğunu keşfeder.