Haftaya sinemalarda: 9 muhteşem film vizyona giriyor!
Eylül ayının üçüncü haftasında sinema salonları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak ve farklı dünyalara götürecek bir dizi filmle dolup taşıyor. Drama, komedi, aksiyon, korku ve daha birçok farklı türden 10 film, sinemaseverlere sunuluyor. Aralarında dikkat çeken bazı filmler ise şunlar: 'Her Şeye Rağmen ', 'Yaratıcı' ve 'Emeklilik Planı'.
- 1
YARATICI
Yönetmen: Gareth Edwards
Oyuncular: John David Washington, Gemma Chan, Allison Janney
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023
Film, insan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında geçen gelecekteki bir savaşı konu alır. Eski özel kuvvetler ajanı Joshua, kaybolan eşinin acısını yaşarken Yaratıcı adı verilen yapay zeka ve onu yaratan deha bilim insanını öldürmek üzere görevlendirilir. Joshua ve seçkin ajan ekibi, düşman hatlarını aşarak yapay zekanın egemen olduğu karanlık dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıkarlar. Ancak Joshua, yok etme görevi verilen silahın dünyanın sonunu getirebilecek bir yapay zeka olduğunu fark eder, ve bu yapay zekanın sadece küçük bir çocuk formunda olduğunu keşfeder.
- 2
GODLESS: ŞEYTAN TOHUMU
Yönetmen: Nick Kozakis
Oyuncular: Georgia Eyers, Dan Ewing, Tim Pocock
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023
Lara korkutucu görüntüler ve halüsinasyonlar görmeye başladığında, her şeyin kötüye gittiğini düşünmektedir. Psikiyatristi, Lara'nın bu kabuslarının kökeninin geçmişte yaşadığı travmatik olaylarda olduğunu düşünmektedir ve tedaviyi buna göre uyarlamıştır. Ancak ne psikiyatristin ne de Lara'nın çevresindekilerin hesaba katmadığı bir gerçek vardır: Lara'nın ruhu, ürkütücü bir varlık tarafından ele geçirilmiştir.
- 3
KALP ESTETİĞİ
Yönetmen: Haydar Işık
Oyuncular: Evliya Aykan, Ersin Korkut, Müge Boz
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023
Çılgın menajer Tufan, tek oyuncusu Timuçin'i ünlü yapmak için her türlü numarayı çevirmektedir. Ancak Timuçin, yetenekleriyle ön plana çıkmasına rağmen, klasik güzellik standartlarına uymadığı için istediği rolleri bir türlü alamaz. Tufan'ın ilginç ve kurnazca pazarlama fikirleri yüzünden, Timuçin'in başına gelmeyen kalmaz.
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- 4
HER ŞEYE RAĞMEN
Yönetmen: Erdal Murat Aktaş
Oyuncular: Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz, Nihan Büyükağaç
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023
Film, hayatın en dip ve en zirve noktalarının görüldüğü bir vazgeçmeme hikâyesi anlatıyor.
- 5
KARE TAKIMI: GİZEMLİ ADA
Yönetmen: Orhan Bal
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023
Gizem ve sürprizlerle dolu adada yapılacak ‘renkli notalar müzik yarışmasına’ katılan, birbirlerinden ve yaptıkları müzikten hoşlanmayan Çayırlar ve Misketler ailelerinin en küçük üyelerinin adada kaybolması ile olaylar tırmanır.
- 6
MELANET
Yönetmen: Kemal Danacı
Oyuncular: Erol Sertel, Zeynep Er, Emrah Yardımcı
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023
Zonguldak'a maden araştırması yapmak için giden İlker ve Cemre, kendilerini olağandışı olayların içinde bulurlar. Kim tarafından yapıldığı belirsiz büyülere karşı başa çıkmak için Sani Hoca'dan yardım istediklerinde, işler daha da karmaşık bir hal almaya başlar.
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- 7
KURU OTLAR ÜSTÜNE
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Musab Ekici
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023
Nuri Bilge Ceylan'ın imzasını taşıyan "Kuru Otlar Üstüne" adlı film, uzak bir kasabada zorunlu hizmetini yerine getiren ve tayinini bekleyen bir resim öğretmeninin yaşadıklarını konu edinir. Doğu Anadolu'nun ıssız bir beldesinde zorunlu hizmetini sürdüren resim öğretmeni Samet'in, anlam veremediği bazı olaylarla karşı karşıya gelmesi filmde işlenen temalardan biridir.
- 8
EMEKLİLİK PLANI
Yönetmen: Tim Brown
Oyuncular: Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman
Vizyon Tarihi: 29 Eylül 2023
Cayman Adaları sahillerinde sakin bir emekli hayatı süren Matt, bu huzurlu yaşamından vazgeçmesine neden olacak tek bir sebep bulur: Kızı ve torununu, peşlerine takılan suç örgütünün elinden kurtarmak! Ancak ne yazık ki ailelerinin yeniden bir araya gelmesi, çete liderinin onları takip etmeye devam etmesiyle tehlikeye girer. Bu yüksek tempolu kovalamaca, Ashley'in babasının gizli geçmişine dair gerçekleri açığa çıkaracaktır.
- 9
PAW PATROL: SÜPER FİLM
Yönetmen: Cal Brunker
Macera Şehri'ne büyülü bir meteor çarptığında, PAW Patrol yavrularına olağanüstü güçler vererek onları Süper Köpekçiklere dönüştürür. Ekip içinde en genç olan Skye için, yeni güçler kazanmak gerçek bir rüyanın gerçekleşmesidir. Ancak yavruların ezeli rakibi Humdinger, hapisten kaçar ve çılgın bir bilim insanı ile işbirliği yaparak kötü amaçları için Süper Köpekçiklerin güçlerini çalmak ister. Macera Şehri'nin kaderi tehlikedeyken, Süper Köpekçikler kötüleri engellemek için ellerinden geleni yapmak zorundadır, ama vakit daralmaktadır.
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