Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.
28. hafta 14 Mart Cuma günü oynanacak Galatasaray-Antalyaspor maçıyla başlayacak ve 16 Mart Pazar günü Fenerbahçe-Samsunspor maçıyla son bulacak.
14 MART CUMA
20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)
15 MART CUMARTESİ
13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16 MART PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)
16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)
20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)