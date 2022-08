Önümüzdeki günler için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte 29 Ağustos - 4 Eylül aralığında gidebileceğiniz konserler, oyunlar, sergiler ve vizyona giren filmler!

İşte 29 Ağustos - 4 Eylül aralığında gerçekleşecek etkinlikler...

KONSER

MFÖ

Türkiye’nin efsane müzik grubu MFÖ, unutulmaz klasikleriyle 29 Ağustos’ta Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde!

DEMET SAĞIROĞLU

Arnavut Kaldırımı, Kınalı Bebek ve daha pek çok şarkısıyla beğeni toplayan Demet Sağıroğlu, 30 Ağustos’ta Four Seasons Bosphorus’ta Ayışığı Geceleri’nde sizlerle buluşuyor.

Fotoğraf: DHA

GÜNEŞ

2021 yılında ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’ olarak radyo ödülünü alan, 8 farklı ülkede 100 milyon dinleyiciye ulaşan Güneş, 31 Ağustos’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta olacak.

MOR VE ÖTESİ

Ünlü rock grubu Mor ve Ötesi, 31 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da hayranlarıyla bir araya geliyor.

İSTANBUL NIGHT FLIGHT

İstanbul Night Flight 2022 müziğin yıldız isimlerini yeniden buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara kentlerinde 31 Ağustos - 26 Kasım aralığında gerçekleşecek konser serisinin programı ise şu şekilde:

31.08.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Hayko Cepkin

11.09.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Cem Adrian

17.09.2022 - Antalya Açıkhava - An Epic Symphony & Cem Adrian

23.09.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Selami Şahin

24.09.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Fatma Turgut

14.10.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & MÜSLÜM | Hakan Altun

26.10.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Levent Yüksel

28.10.2022 - Harbiye Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Oi va voi

28.10.2022 – İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu - An Epic Symphony & Hayko Cepkin

18.11.2022 – Volkswagen Arena - An Epic Symphony & maNga

26.11.2022 – CSO Ada Ankara - An Epic Symphony & Hayko Cepkin

HALUK LEVENT

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, Türk rock müziğin en sevilen isimlerinden Haluk Levent’i 1 Eylül’de sevenleriyle buluşturuyor.

Fotoğraf: AA

İZEL ÇELİK ERCAN

İzel Çelik Ercan, 2 Eylül'de Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak!

SELDA BAĞCAN

Selda Bağcan, 2 Eylül Cuma günü Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşuyor.

LALALAR

Anadolu ezgilerini ve 70’lerin arabesk ruhunu, fütüristik ve saykodelik soundlarla harmanlayan Lalalar, 4 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde!



YALIN

18 yıllık kariyer yolculuğu boyunca sevenlerinin kalbinde taht kuran Yalın’la Bir Yaz Akşamı Unutulmaz Şarkılar, 4 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da!

Fotoğraf: AA

İŞTE DİĞER KONSERLER

Gökçe, 1 Eylül’de Bodrum Mandalin’de, Zakkum 2 Eylül’de Milyon Performance Hall Eskişehir Sahnesi’nde, Adamlar 3 Eylül’de Antalya Açıkhava’da, Yüzyüzeyken Konuşuruz, 4 Eylül’de İzmir Arena’da olacak.

OYUN VE GÖSTERİ

CİMRİ

Semaver Kumpanya, Moliere’in ünlü eseri Cimri oyununu, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan Harpagon performansıyla 6 sezondur kapalı gişe sahneliyor. Maximum Uniq Açıkhava etkinliklerinde 31 Ağustos akşamı sahne Cimri’nin olacak.

Fotoğraf: İHA

YÜKSEK GERİLİM

Emrah Kaman yeni stand up showu Yüksek Gelirim ile 26 Ağustos’ta Marmaris Amfi Tiyatro’da, 31 Ağustos’ta Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 2 Eylül’de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 3 Eylül’de Watergarden Performans Merkezi’nde sevenlerinin karşısında!

FANATİK

Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in muhteşem oyunculuklarıyla Fanatik oyunu 1 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda!

Fotoğraf: DHA

KALPTEN KALBE

9 yıldır tek kişilik gösterisini kapalı gişe oynayan Nilgün Belgün, şimdi de Bekir Aksoy’la birlikte üç farklı kadın-erkek ilişkisini eğlenceli bir dille, şarkılar ve danslar eşliğinde anlatıyor. Kalpten Kalbe adlı oyun, 3 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da...

Fotoğraf: İHA

BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ

Rus yazar Nikolay Gogol’un ölümsüz eseri Bir Delinin Hatıra Defteri, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem performansıyla 3 Eylül’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde!

Fotoğraf: AA

BİRAZ EKSİK YAZ GECESİ BİRAZ FAZLA RÜYASI

William Shakespeare’in; aşkla, sihirle, doğayla, insanla ve perilerle dolu komedisi Yaz Gecesi Rüyası, Can Doğan’ın çevirisiyle ve bir Kumbaracı50 uyarlamasıyla 2 Eylül’de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.

VİŞNE BAHÇESİ

Bora Severcan’ın yönettiği Vişne Bahçesi oyunu, 2 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da izleyicisiyle buluşuyor.

TRAVIS PINA - HALKTAN BİRİ

Travis Pine - Halktan Biri oyunu 3 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşuyor.

SİNEMA

SON ÇIKMAZ

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girdi. Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı Son Çıkmaz, peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor. Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı.

İLLÜZYON

Giga Agladze'nin yönetmenliğini üstlendiği İllüzyon, hastalığı nedeniyle gerçek üstü bir hayal dünyasına dahil olan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Gerilim, dram ve gizem unsurlarını barındıran Gürcistan yapımı filmin başrollerini Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell-Hughes, Roger Ashton-Griffiths ve Billy Barratt paylaştı.

AFTER: MUTLULUK

Castille Landon'ın yönettiği; Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin'in başrollerini paylaştığı After: Mutluluk, ilişkilerinin dönüm noktasındaki iki gencin hikayesini işliyor.

LEM-İ CİN 3: SALGIN

Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Ulukan Ağdaş, Naz Gedik ve Yaren Oktay'ın rol aldığı Alem-i Cin 3: Salgın adlı korku filmini Gökhan Arı yönetti.

HAFTANIN ANİMASYON FİLMLERİ

Aina Jarvine ve Federico Milella'nın yönettiği Periler Ülkesi ile Murat Karahüseyinoğlu'nun filmi Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence filmleri ise animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

SERGİ

BİR ASRIN ARDINDAN - TÜRKİYE İŞ BANKASI MÜZESİ

Türkiye İş Bankası Müzesi, Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer sergisiyle Milli Mücadele destanını hafızalarımızda yeniden canlandırıyor. Sekiz salona yayılan sergi hafıza yenilemeye ve yakın geçmişle onurlanmaya bir davet niteliğinde.

Fotoğraf: AA

ŞEHZADE ABDÜLMECİD EFENDİ VE HAT SANATI - SAKIP SABANCI MÜZESİ

Ressamlığıyla tanınan ancak müzik ve hat sanatıyla da ilgilenen; sarayda dış dünyaya kapalı olarak yaşamak zorunda olduğu dönemde Saray koleksiyonlarındaki ünlü hattatların levhalarından kopyalar yaparak güzel yazı yazmayı kendi kendine öğrenen Abdülmecid Efendi, resmettiği pek çok tabloda hat levhalarına da yer veriyor. Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı sergisi, Şehzade Abdülmecid Efendi’nin büyükbabası, amcası, babası ve kuzeni olan sultanlar II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid’in eserlerine odaklanıyor.

LOCUS SOLUS - ARTER

Arter’in, doğa fikri etrafında kurgulanan Locus Solus başlıklı yeni grup sergisi 31 Aralık 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği Locus Solus, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlarla, bu sergi için üretilmiş işlerin de aralarında yer aldığı mekâna özgü büyük ölçekli üretimleri bir araya getiriyor.

DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ/RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Oyuncak bebeklerin antik çağdan bugüne uzanan hikayesinin görülebileceği Dünya Bebekleri Sergisi 28 Eylül'e kadar devam ediyor. Sergide, 18'inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu'nun bez bebeklerine kadar hem el yapımı hem sanayi ürünü olan çok sayıda oyuncak bebek, özel bir seçkiyle meraklılarına sunuluyor.