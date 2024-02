Haftanın Kitapları

KÜÇÜK SAİD PAŞA SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN GÖLGESİ

(Zekeriya Kurşun)



VakıfBank Kültür Yayınları'nın tarih kitaplığı, 'Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi' kitabı ile genişlemeye devam ediyor. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un, başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı bu çalışma, II. Abdülhamid devrine Küçük Said Paşa’nın biyografisinden bakıyor. Kurşun’un, yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı, incelikle kurgulanmış “Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi” isimli kitap, sadece II. Abdülhamid dönemine ışık tutmuyor, aynı zamanda o dönem Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumu da ele alıyor.