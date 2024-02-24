Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
HİKAYE HIRSIZI
(Jean Hanff Korelitz)
Jean Hanff Korelitz’in çok satan romanı The Plot, Altın Kitaplar tarafından 'Hikâye Hırsızı' ismiyle Türkçeleştirildi. Usta yazar Stephen King'in "Okunmasını şiddetle tavsiye ederim" dediği kitap uluslararası pek çok ödül kazandı. Gökçe Yavaş’ın tercüme ettiği 'Hikâye Hırsızı’nda; ilk kitabından sonra tıkanan Jake, ölen öğrencisi Evan’ın roman fikrini hayata geçirir. Kitap, yayımlanır yayımlanmaz büyük bir beğeni kazanırken Jake, beklenmedik bir mesaj alır: “Sen Bir Hırsızsın!” Paniğe kapılan Jake, Evan’ın hayatını araştırmaya başlar ve öğrencisinin sırlarla dolu geçmişi ortaya dökülür. Peki Evan bu fikri kimden çalmıştır?
- 2
NEANDERTAL
(Rebecca Wragg Sykes)
Keşfedildikleri günden bu yana insan türünün en kötü şöhretli üyeleri sayılan Neandertaller, artık geçmişin önyargılarından arınmış, bilimsel teknolojilerin desteğiyle şekillenen yepyeni bir bakış açısıyla tekrar inceleniyor. Fakat tüm bu araştırmalara rağmen hikâyelerinin tamamını öğrenebiliyor muyuz? İngiliz araştırmacı, arkeolog ve yazar Rebecca Wragg Sykes işte bu hikâyeyi enine boyuna anlatabilmek için yola çıkıyor; Neandertallerin, üstlerindeki yırtık pırtık post parçalarıyla bizden çok çorak buzlu arazilerde yaşayan kuyruksuz maymunlara benzetildiği eski imajını rafa kaldırıyor ve türlü koşullara sahip geniş Avrasya coğrafyasında yüz binlerce yıl boyunca hayatta kalmayı başaran, büyük iklim değişikliklerine göğüs geren bu insanların, aslında her açıdan ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyor. 'Neandertal: Soydaşlarımızda Hayat, Sevgi, Ölüm ve Sanat' Kollektif Kitap tarafından okurlarla buluşturuldu.
- 3
İNSANLARIN BU DÜNYASI
(Pramoedya Ananta Toer)
Ayrıntı Yayınları, Endonezya’nın ve Asya edebiyatının en güçlü ve en tanınmış yazarlarından Pramoedya Ananta Toer’un Buru Adası’ndaki gözaltı kampında kaleme aldığı “Buru Dörtlemesi”ni Türkiye’deki edebiyatseverlerle buluşturuyor! İfade özgürlüğü için zulüm, hapis ve sansürle mücadele eden, yetişkinlik yaşamının çoğunu hapiste geçiren yazarın dünyaca ünlü roman serisinin ilk kitabı İnsanların Bu Dünyası, raflarda yerini aldı. 1898 yılında bir Hollanda sömürgesi olan “Hollanda Doğu Hint Adaları”nda başlayan roman, yerli Cavalı Minke’nin hikâyesi üzerinden bir özgürlük mücadelesini anlatıyor.
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- 4
MÜZİK KENDİNİ ANLATIR
(Fırat Kutluk)
Çoğu kez merak ederiz bir müziği işittiğimizde: “Ne anlatıyor bize?” Hele de söz yoksa ya da sözleri bilmediğimiz bir dildeyse. Özellikle de klasik Batı müziği dinliyorsak ipuçlarını izleyip şifrelerini çözmek adeta bir göreve dönüşebilir. Besteci hangi duygular içindeydi, ne düşündü; bize anlatmak istediği ne? Fırat Kutluk h2o Kitap'tan çıkan 'Müzik Kendini Anlatır'da gündelik ve sıradan yargılar ile müziği sınıflandırma, derecelendirme, hiyerarşi belirleme yetkisinin anlamsızlığını ve yararsızlığını gündelik dildeki yansımalarından örneklerle sergiliyor. Yetkili ya da yetkisiz, akademiden ya da sokaktan, sanatçıdan ya da izleyiciden gelen yargıların benzerliğini belirlerken müziği seçkin kılma girişimlerinin müziğin önemli bir kısmını dışlamaya, kötülemeye dönüştüğünü gösteriyor.
- 5
KÜÇÜK SAİD PAŞA SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN GÖLGESİ
(Zekeriya Kurşun)
VakıfBank Kültür Yayınları'nın tarih kitaplığı, 'Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi' kitabı ile genişlemeye devam ediyor. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un, başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı bu çalışma, II. Abdülhamid devrine Küçük Said Paşa’nın biyografisinden bakıyor. Kurşun’un, yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı, incelikle kurgulanmış “Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi” isimli kitap, sadece II. Abdülhamid dönemine ışık tutmuyor, aynı zamanda o dönem Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumu da ele alıyor.
- 6
BATMAN ÖYKÜLERİ: BİR VARMIŞ BİR SUÇMUŞ
Dinozor Genç’in, DC evreninden muhteşem çizgi romanları okurlarla buluşturduğu DC serisi, Batman’in çocukluğunu anlatan Batman Öyküleri: Bir Varmış Bir Suçmuş ile devam ediyor! New York Times’ın en çok satanlar listesine girmiş yaratıcılar Derek Fridolfs’un yazdığı, Dustin Nguyen’in resimlediği Batman Öyküleri: Bir Varmış Bir Suçmuş, Gotham şehrindeki hikâyeleri bu defa masallarla harmanlıyor. Pinokyo’ya, Alice’in harikalar diyarına ve hatta Karlar Kraliçesi’ne uzanan komik ve sürprizli Batman Öyküleri, tüm çizgi roman okurlarını bekliyor.
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- 7
EDEBİYAT VE DÜELLO
(Kanşaubiy Miziev)
Türkolog, diplomat, araştırmacı-yazar ve çevirmen Kanşaubiy Miziev’in edebiyat ve düellonun kesiştiği noktalara odaklanan araştırması Edebiyat ve Düello, Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Sanat aracılığıyla günümüze kadar gelen, geçmişi ortaçağa uzanan, belleğimize çok romantik efsaneler halinde yerleşen bu onurluluk mücadelesinin özellikle Rus edebiyatındaki yansımalarına odaklanan çalışmada, Türk edebiyatından düello örnekleri de yer alıyor. Edebiyat ve düello ilişkisini Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy gibi ölümsüz isimlerin eserleri üzerinden ele alan kitap aynı zamanda bu büyük yazarların çoğunun düello olaylarına doğrudan müdahil olduğunu da anlatıyor.
- 8
AŞK ROMANLARI OKUYAN İHTİYAR
(Luis Sepulvéda)
Everest Yayınları Luis Sepulvéda'nın efsanevi başyapıtı 'Aşk Romanları Okuyan İhtiyar'ı yeniden okurlarla buluşturdu. İlk baskısı 1989 yılında yayımlanan kitap, modern hayatın merkezine yerleşmiş olan sorunları önceden tespit edebilmiş, yüksek öngörüsünü yeteneğiyle derinleştirebilen bir yazarın eseri. Doğanın tahribinin yanı sıra masum insanların sömürülmesini de eleştiren, okuru edebiyatın gücünü kullanarak mücadele etmeye teşvik eden bu roman uzun süre aklınızdan çıkmayacak.
- 9
MALUMATFURUŞ
(Ayşegül Aldinç)
Şarkıcı Ayşegül Aldinç, hafta sonu günlükleriyle okuyucularıyla buluşuyor. Yalın dili ve muzip anlatımıyla dikkat çeken Aldinç, pozitif bakış açısıyla adeta 'kafaya takmama' sanatını icra ediyor. İnkılâp Kitabevi'nden çıkan 'Malumatfuruş' pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla açılıyor ve tüm dünyanın tanık olduğu salgın zamanlarının resmini çiziyor. Hafta sonu günlüklerine pandemi sonrası da devam eden Aldinç, mizahı elden bırakmadan siyasetten ekonomiye, televizyon dünyasından sosyal medyaya pek çok konuya da değiniyor. Ayşegül Aldinç’in 'Malumatfuruş' kitabı okura yaşamın stresinden uzaklaşıp soluklanabileceği keyifli bir okuma vaat ediyor.
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- 10
EVRENİN KARA KUTUSU
(Dilek Karakuş)
Araştırmacı, eğitmen ve terapist Dilek Karakuş’un farklı boyutlarda yaşadıklarını ve sıra dışı deneyimlerini anlatan “Evrenin Kara Kutusu” kitabı İnkılap Kitabevi’nin yeni markası “Üçüncü Göz” imzasıyla çıktı! Evrenin sonsuzluğu, ölüm diye bir şeyin olmadığı, ruhların beden ölümünden sonra farklı boyutlarda, alternatif evrenlerde yaşamına devam ettiğini öne süren Karakuş, “uzaylı” vakalarına da açıklık getirmeye çalışıyor ve iddia ettiği her şeyi bilimsel verilere dayandırarak açıklıyor. “Evrenin Kara Kutusu”nda yazar, “reenkarnasyon” ve “karma” kavramı üzerinde duruyor.
- 11
BUNALTI ÇAĞINDA YAŞAMAK
(E. Tülin Erinç)
Uzun yıllar kaygı, kaygı bozukluğu ve agorafobi yaşayan, çeşitli tedaviler ve psikanalizle çözüme ulaşmaya çalışan birinden bir deneyim kitabı. Kitabına yıllar önce yaşamaya başladığı kaygı öyküsüyle başlayan yazar E. Tülin Erinç, yaşantıladığı duygularını, düşüncelerini betimleyerek anksiyetesini ve agorafobisini, kaygının ortaya çıktığı durumları, bedensel ve ruhsal görünüşlerini, nasıl ilerlediklerini zaman içinde nasıl dönüşüp farklılaştığını aktararak benzer süreçten geçen herkese bir ses oluyor. Beyaz Baykuş Yayınları'ndan çıkan kitap kaygıyı, endişeyi, yazarın kendi tespiti olan bunaltıyı dışarıdan, yukarıdan, psikolog/psikiyatr gözünden değil, içeriden, bu kaygıyı yaşayan bireyin deneyimlerinden, yaşantısından, duygusundan kısaca kendi ağzından anlatıyor.
- 12
ANNE ÇİÇEKLERİ
(Özlem Çetinkaya)
Yazar, editör ve eğitmen Özlem Çetinkaya’nın alışılmışın dışında bir anne kız hikâyesi anlattığı romanı Anne Çiçekleri, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı. Çetinkaya, kitapta yaşlı ve hasta bir anneyle kızı arasındaki sevgi-nefret ilişkisini ve yaşanan yüzleşmeleri psikolojik çözümlemelerle ele alırken okurlarını gerçek sevginin iyileştirici gücüyle sarıp sarmalıyor. Acıma ile şefkatin farkına varmamız için bize bir perde aralayan hikâyede kadının kendisine ve yaşama dair keşifleri, her kesik yarası gibi önce can yakıyor ama bir yandan da kendisine ve çevresine merhem oluyor.
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