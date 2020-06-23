Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu yeni haftayla beraber gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." açıklamasını yapmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile yasağın saatlerini ve şartlarını açıkladı. Peki 27-28 Haziran Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte haberin detayları..

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Bu çerçevede LGS ve YKS'nın halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Buna göre 27 ve 28 Haziran tarihlerinde belirlenen saatler arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE?

Genelgeye göre; LGS'nin yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşları sokağa çıkmaları kısıtlandı. Anı şekilde 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Vatandaşlar, ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, belirlenecek akaryakıt istasyonları, lastik tamircisi, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri açık olacak.