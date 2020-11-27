Yeni korona virüs tedbirleri bir haftadır uygulanıyor. 20 yaş ve altı vatandaşlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının dışında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları vatandaşın en merak çok araştırdığı konuların başında geliyor. Sosyal medyada dolanan yanlış bilgiler sebebiyle vatandaşların yasaklar konusunda kafası karıştı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlayacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonu 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu durum göz önüne alındığında 27 Kasım Cuma akşamı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.