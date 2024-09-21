ADANA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı