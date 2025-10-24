Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 25-26 Ekim 2025 Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı geldi

        Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok bölge için sağanak yağış uyarısında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel sağanakların devam edeceğini belirten Macit, yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. İşte, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 15:49 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hafta sonu hava durumu raporu belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini aktaran Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların devam etmesini bekliyoruz." dedi. Peki hafta sonu illerimizde hava nasıl olacak?

        • 2

          HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          Yurt genelinde hafta sonu yağışlı hava etkili olacak.

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

          Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel sağanakların devam edeceğini belirten Macit, yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

          Macit, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığını, gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.

        • 3

          Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini aktaran Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların devam etmesini bekliyoruz." dedi.

          Yeni haftayla birlikte yağışların yurdu terk edeceğini ancak kısa süre sonra yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini belirten Macit, pazartesi günü Marmara ve Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü yurt geneline yayılmasının beklendiğini söyledi.

          ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

          İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli yağışın başlayacağını ve gece saatlerine kadar devam edeceğini kaydeden Macit, "Yarın normal sağanak yağış bekliyoruz. Bir de pazartesi günü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 23 ila 24 derece civarında olacak." dedi.

        • 4

          Macit, Ankara'da yarın orta kuvvette sağanak beklendiğini, pazar günü yağışın sona ermesinin öngörüldüğünü, hava sıcaklığının ise pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

          Abdullah Macit, İzmir'de kuvvetli yağış beklenmediğini, yerel olarak yağışların devam edeceğini ve yeni haftada hava sıcaklığının 24 ila 26 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

          İL İL HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Habertürk Anasayfa