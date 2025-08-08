Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! 9-10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü yağış var mı?

Meteoroloji tarafından güncel hava durumu raporu duyuruldu. Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürecek. Bugün Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin doğusu, Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Peki 9-10 Ağustos Cumartesi ve Pazar günü yağış var mı, hava nasıl olacak?