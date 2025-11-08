Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak? 8-9 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 8-9 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, birçok ilde yağışlı hava etkisini kaybediyor. Kasım ayının gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Hafta sonu için plan yapanlar, 8-9 Kasım tarihlerinde yağış var mı, hafta sonu hava nasıl olacak, sorularının yanıtını arıyor. İşte 8-9 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 01:09 Güncelleme: 08.11.2025 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmezken, yağışların batı Trakya ve Ege kıyılarında etkili olması bekleniyor. İşte 8-9 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahminleri...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 15°C, 20°C

          Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzeybatısı sağanak yağışlı

          İZMİR 14°C, 24°C

          ğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANKARA 9°C, 20°C

          Parçalı yer yer çok bulutlu

        • 4
        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Habertürk Anasayfa