Hafta sonu hava nasıl olacak? 15-16 Şubat 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu
Türkiye, karlı havanın etkisini hissettiği bir haftayı geride bıraktı. Birçok ilde bastıran kar yağışı başta eğitimi olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, meteorolojiden alınan bilgilere göre 15-16 Şubat Cumartesi-Pazar hava durumu...
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Türkiye, geçtiğimiz hafta kar yağışının etkisiyle zorlu bir dönem geçirdi. Birçok şehirde kar, günlük hayatı aksatarak ulaşımda zorluklara ve okullarda tatillere yol açtı. Ancak hafta sonu, hava durumunda bir değişiklik bekleniyor. 15-16 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri, yurt genelinde kar yerine daha ılıman bir hava hakim olacak. İşte, 15-16 Şubat 2025 hava durumu...
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15-16 ŞUBAT 2025 HAFTA SONU ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara 15-16 Şubat günü sisli olacak. Sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşerken, termometreler en fazla 12 dereceye kadar çıkabilecek.
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15-16 ŞUBAT 2025 HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İzmir Cumartesi günü sağanak yağışlı, Pazar günü ise hafif sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 8 ile 18 derece arasında değişecek.
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15-16 ŞUBAT 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul hafta sonu yağışlı olacak. Sıcaklıklar 11-12 derece civarında seyredecek. Meteoroloji 19 Şubat Çarşambadan itibaren karla karışık yağmur beklendiğini belirtiyor.
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15 ŞUBAT 2025 TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
Doğu bölgelerinde mevsim normalleri altında iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerden başlamak üzere hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
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16 ŞUBAT 2025 TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
16 Şubat 2025 Pazar günü Türkiye genelinde hava durumu çeşitlilik gösterecek. Marmara ve Ege kıyılarında aralıklı yağmur bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise sis etkili olabilir. Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı bulutlu olacak.
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