Türkiye, geçtiğimiz hafta kar yağışının etkisiyle zorlu bir dönem geçirdi. Birçok şehirde kar, günlük hayatı aksatarak ulaşımda zorluklara ve okullarda tatillere yol açtı. Ancak hafta sonu, hava durumunda bir değişiklik bekleniyor. 15-16 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri, yurt genelinde kar yerine daha ılıman bir hava hakim olacak. İşte, 15-16 Şubat 2025 hava durumu...