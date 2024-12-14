Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Yurt genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlara kar ve karla karışık yağmur eşlik edecek. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum haric), Ardahan, Kars, Erzincan ve Sivas çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Aralık 2024 tarihli detaylı hava tahmini...
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Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeyi sürdürüyor. Aralık ayına girilmesiyle sıcaklıklarda yaşanan ani düşüşler dikkat çekiyor. 14 Aralık Cumartesi günü için dışarıda planı olanlar merak içerisinde güncel hava durumuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 14 Aralık Cumartesi hava durumu...
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BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri (Çorum haric), Ardahan, Kars, Erzincan ve Sivas çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bugün güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) ve yükseklerinde kısa süreli fırtına(70-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.
İZMİR 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu.
ANKARA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu.
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