Hafta sonu altın fiyatları 4 Mayıs 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 4 Mayıs 2025 verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 18 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 4 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alım-satım yapılıyor. Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 4 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.017,30
Satış: 4.018,80
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.239,36
Satış: 3.241,62
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.427,68
Satış: 6.570,74
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.710,71
Satış: 26.202,57
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.510,00
Satış: 26.666,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.815,18
Satış: 13.141,47
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.710,71
Satış: 26.202,57
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.963,26
Satış: 27.644,34
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.223,91
Satış: 3.160,52
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.709,35
Satış: 3.903,45
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.866,00
Satış: 66.768,00
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