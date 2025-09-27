Habertürk
        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 28 Eylül Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 28 Eylül 2025 Pazar günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın alımları ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Fed'in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıları altına yönlendiriyor. Gram altın hafta kapanışında tarihi zirvesini yineleyerek rekor kırdı. Çeyrek ve yarım altında da tarihi seviyeler dikkat çekiyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte 28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 23:55 Güncelleme: 27.09.2025 - 23:55
        Habertürk Anasayfa