Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündem konusu oldu. Hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından dünkü Kabine Toplantısı'nda alınan kararla birlikte hafta içi de belirlenen saatler içerinde kısıtlama getirildi. Peki Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni kararlar açıklandı.

HAFTA İÇİ 21:00 ile 05:00 arası yasak olacak...

Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün 21.00’de başlayıp çarşamba sabah 05.00’te bitecek.

