Hafsanur Sancaktutan kimdir?

Disney Plus platformunda yayına giren başrollerinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un olduğu Dünyayla Benim Aramda adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Ekranların sevilen yüzlerinden olan Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
20 Mart 2000 yılında dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, İstanbul doğumludur. Aslen Rizeli olan ünlü isim, tiyatroya ilgilidir. 2018 yılında yayınlanan 'Gülperi' dizisinde ekranlara ilk kez adım atan Sancaktutan, yaptığı başarılı tiyatro oyunları ile birçok ödülün sahibi olmuştur. Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim, son olarak Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini canlandırmıştı. Hafsanur Sancaktutan'ın son projesi Disney Plus ekranlarında yayınlanan Dünyayla Benim Aramda adlı dizi olmuştur. Bu projede başrolleri Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile paylaşmıştır.
HAFSANUR SANCAKTUTAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Hafsanur Sancaktutan'ın rol aldığı diziler şu şekildedir;
- Dünyayla Benim Aramda / 2022
- Son Yaz / Yağmur / 2020
- Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019
- Gülperi / Fidan / 2018
HAFSANUR SANCAKTUTAN SEVGİLİSİ KİM?
Hafsanur Sancaktutan bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile bir ilişki içerisindedir. Çift sık sık romantik fotoğraflarını sosyal medya üzerinden sevenleri ile paylaşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!