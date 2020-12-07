Hafriyat kamyonu hayattan kopardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar Çelik, hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, feci kaza, Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Bahar'a, İ.Ç. idaresindeki 63 DR 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyon şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.