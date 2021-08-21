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Hafızayı konu alan en iyi 10 film

Hugh Jackman’ın başrolünde oynadığı ‘Zihin Gezgini’nin (Reminicence) gösterime girdiği hafta biz de sinema tarihinin insan hafızasını konu alan en iyi filmlerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı...

21.08.2021 - 09:09 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • ÖLÜM KORKUSU (1958)
    (Vertigo)

    Sight and Sound dergisinin İngiliz Film Enstitüsü’yle birlikte 2012 yılında yaptığı soruşturmada sinema tarihinin en iyi filmi seçilen, Alfred Hitchcock’un yönettiği ‘Ölüm Korkusu’, gösterime girdiği yıl bazı önemli eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi ve önemsenmedi. Ama geçip giden yıllar içinde özellikle eleştirmen ve sinema tarihçileri tarafından yeniden ele alıp yorumlanan bir filme dönüştü. Bugün sadece ilham verici bir klasik olarak kabul edilmez; ‘sinema ve psikanaliz’, ‘sinema ve hafıza’ başlıklı birçok araştırmanın konusu olarak da karşımıza çıkar ‘Ölüm Korkusu’… Her şey yaşadığı suçluluk duygusu nedeniyle mesleğinden ayrılan, yükseklik korkusuna sahip eski bir polisin bir arkadaşının ricasıyla güzel bir kadını takip etmesiyle başlar. Hikâye sürprizlerle ilerlerken bir süre sonra ana karakterin hafızası içinde de bir yolculuğa çıktığımızı fark ederiz.

  • HİROŞİMA, SEVGİLİM (1959)
    (Hiroshima, Mon Amour)

    İşte sinema tarihinin mihenk taşlarından biri… Senaryosunu Marguerite Duras’nın yazdığı, Alain Resnais’nin yönettiği film, savaş sonrasında atom bombası felaketini yaşayan Hiroşima’ya gelen bir Fransız kadının hikâyesini anlatır. Emmanuel Riva’nın canlandırdığı kadının Japon bir mimarla yaşadığı kısa süreli gönül ilişkisine tanık olurken, her iki karakterin hafızası farklı şekillerde devreye girer. Bir yanda atom bombasında yaşanan travmaları hissederiz. Diğer yanda ise kadının savaş sırasında Fransa’da Alman bir askerle yaşadığı ve sonu kötü biten yasak aşkının anılarına tanık oluruz. Bütün film bir hatırlama çabasıdır… Resnais’nin sinema sanatının sınırlarını zorladığı, dönemine göre hayli yenilikçi bir filmdir ‘Hiroşima, Sevgilim. Bugün, ‘sinema ve hafıza’ deyince hâlâ akla ilk gelen filmlerden biri.

  • SEKİZ BUÇUK (1963)
    (Otto e mezzo)

    Herkes ünlü ve başarılı film yönetmeni Guido’dan (Marcello Mastroianni) yeni bir başyapıt daha bekler. Yürüyen bir proje vardır aslında. Yapım öncesi hazırlıklar ve oyuncu seçimi çalışmaları hâlâ sürmektedir. Film için bir uzay gemisi fırlatma rampası dahi inşa edilmiştir. Ama işin doğrusu Guido’nun ne çekeceği hakkında hiçbir fikri yoktur. Yapımcılar, senaryo danışmanları ve oyuncular çevresinde dolanırken, Guido sinemanın kendisi için ne ifade ettiği sorusuna bir yanıt arar, rüyalarına ve hatıralarına döner. Sonunda çekmesi gereken filmin dürüstçe kendisini yansıtması gerektiğini, yani rüyaları ve hatıralarıyla ilgili olması gerektiğini anlar. Başrolde yönetmenin yer aldığı birçok filme ilham veren, biyografik nitelikler taşıyan büyüleyici bir başyapıt. Federico Fellini’nin en kişisel filmi olan ‘Sekiz Buçuk’ bugüne kadar birçok soruşturmada sinema tarihinin en iyilerinden biri olarak seçildi.

  • AYNA (1975)
    (Zerkalo)

    Rus yönetmen Andrey Tarkovski’nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen ‘Ayna’, başı sonu belli bir hikâye örgüsüne sahip değildir. Hatta bir hikâye anlattığı dahi iddia edilemez. Film boyunca, yönetmenin babası Arseny Tarkovsky’den esinlenen bir şairin anıları içinde serbestçe dolaşırız. Film bizi bir ülkenin tarihine, çocukluk anılarına, annenin hatırasına kadar götürür. Tarkovski modern edebiyattaki bilinç akışı tekniğinin sinemadaki karşılığını yakalar. Gösterime girdiğinde sadece Sovyetler Birliği’nde değil tüm dünyada seyirci ve eleştirmenleri ikiye bölen film, geçip giden yıllar içinde sadece Avrupa sinemasını etkilemedi. Terrence Malick ve Christopher Nolan gibi Hollywood yönetmenlerine de ilham veren bir klasiğe dönüştü.

  • BLADE RUNNER (1982)

    Philip K. Dick’in romanından uyarlanan film, insan ve insanın kendi suretinden ürettiği androidler arasındaki farkların ya da farksızlıkların keşfine çıkıyor. İleri teknoloji şirketlerinin “tanrı” rolünü oynamaya kalktığı bir dünyada, varoluşunu sorgulayan isyankâr androidlerin yanı sıra insan olduklarını sanan yapay hafızalı androidler de var. İnsanlarla androidlerin birbirine karıştığı bir dünyada iki tür arasındaki ortak noktanın yapay ya da gerçek hafıza olması hayli çarpıcı ve düşündürücü... Ridley Scott’un melankolik bir kara film lezzetinde çektiği film, karanlık gelecek tasarımıyla bilimkurgu sinemasını derinden etkiledi.

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