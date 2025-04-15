Hafızayı her daim güçlü ve zinde tutabilmek için hangi besinler tüketilmelidir?
Hafıza problemleriyle mücadele edenler için önerilen besinlerle zihinsel keskinliği artırmak mümkündür. İşte hafızayı güçlendiren gıdalar hakkında merak edilenler.
- 1
Beyin sağlığı ve zinde bir hafıza için genetik etki ve düzenli spor yapmanın yanı sıra tüketilen besinler de çok etkilidir. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler beynin hafızayı destekleyen kısmını güçlendiriyor.
- 2
HAFIZA VE ZİHİN GÜÇLENDİREN BESİNLER
1. YABAN MERSİNİ
Yaban mersininin, içindeki antioksidanlarla beyin hücreleri arasındaki sinyal iletimini geliştirebileceği gösterilmiştir. Yaban mersini aynı zamanda hafızayı iyileştirmeye ve kısa süreli hafıza kaybını geciktirmeye de yardımcı olur. Mevsiminde taze yemenizin önerildiği koyu renkli çilek gibi meyvelerden, mevsimi dışında dondurulmuş ya da kurutulmuş olarak tüketerek de faydalanabilirsiniz.
- 3
2. KAKAO
beyni ve bilişsel işlevlerini destekleyici flavonoidlerden zengin kakao, özellikle beynin öğrenme ve hafıza işlevlerine ek olarak kısa süreli belleği güçlendirmeye katkı sağlar. Bu özelliklerden faydalanmak için ise beyaz ve sütlü çikolataları bir kenara bırakıp en az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolataları ya da kakao tozunun kendisini tercih etmeniz gerekir.
-
- 4
3. YUMURTA SARISI
Yumurta, beyin sağlığı ile ilişkili besin öğelerini içeren mucizevi bir besindir. Özellikle yumurta sarısı, beyin fonksiyonlarını ve gelişimini destekleyen B grubu vitaminleri, folik asit ve kolin açısından oldukça zengin bir kaynaktır.
- 5
4. YEŞİL ÇAY
Yeşil çay içeriğindeki kateşin sayesinde antioksidan özelliğe sahiptir. Yeşil çay tüketiminin fazla olduğu uzak doğu ülkelerinde bireylerde yeşil çayın LDL oksidasyonunu önlediği için ateroskleroz oluşumda koruyucu etkisi olduğu görülmüştür.
- 6
5. KEMİK SUYU
Kolojen ve hiyalüronik asit içeriğiyle kemik suyu, oksidatif stresin azalmasına yardımcı olur. Prolin ve grisin amino asitleriyle de beynin ve bağ dokunun iyileştirilmesine katkı sağlar. İlikli kemiklerin en az 12 saat kısık ateşte kaynatılmasıyla elde edilebilecek besin değeri yüksek kemik suyuna tercihen biberiye, soğan ve sarımsak eklenerek beyin sağlığını desteklemek mümkün. Kemik suyunu 1 hafta kadar buzdolabında, 3 aya kadar ise derin dondurucuda muhafaza ederek tüketebilirsiniz.
-
- 7
6. CEVİZ
Cevizin diğer kuruyemişlere göre bir adım önde olduğu görülüyor çünkü ceviz, omega-3 yağ asitleri açısından oldukça iyi bir kaynak. Her gün sadece birkaç tane tüketmek hem hafızanızı hem de bilişsel hızınızı artırabilir.
- 8
7. YAĞLI BALIKLAR
Omega 3 yağ asidi kaynağı yağlı balıklar, hafızayı geliştirmede ve beyin gücünü artırmada en önemli besin öğelerinin belki de başında yer alır. Omega 3 yağ asitleri, sinir hücreleri arasındaki elektrik sinyalini teşvik ederek beynin daha iyi ve hızlı şekilde iletişim kurmasını sağlar. Ayrıca zihinsel konsantrasyonu ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olur.
- 9
8. ZERDEÇAL
“Kurkumin” adı verilen etken maddesi ile zerdeçal, güçlü ve doğal bir antioksidan. Tarih boyunca tedavi amaçlı olarak kullanılmış olan bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilgiyi öğrenmenize ve işlemenize yardımcı olur. Zerdeçalda bulunan kurkuminden tam olarak faydalanmak içinse zerdeçalı yağ içinde hafif ısıya maruz bırakmak gerekir. Sebze veya et yemeklerinizi bitkisel yağ ve zerdeçalla sote etmek bunun için çok ideal bir yöntem. Kurkumin içeren bir gıda takviyesi kullanımında ise emilimi yüksek ve standartlara uygun olanları seçmeye özen göstermelisiniz.
-
- 10
9. KAHVE
Sabahları tüketilen kahvenin, güne başlamak için ne kadar iyi bir uyarıcı olduğunu biliyoruz. Günde 1-2 bardak kahve tüketimi bilişsel fonksiyonlara olumlu etki sağlamaktadır. Ancak kafeinin de fazlası zararlıdır. Günde 300 mg’dan fazla kafein tüketmek beyninize zarar verebilir, 1 bardak orta demli çay 50 mg veya 1 bardak kahve 75 mg kafein içerir. Günde 1 veya 2 bardak kahve içenlerde bilişsel kabiliyet artarken, 3 bardaktan fazla içenlerde tam tersi bir etkiye neden olmaktadır.
- 11
10. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
A ve K vitaminlerinden zengin ıspanak, karalahana, pazı, brokoli, roka, dereotu, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler posa ve yüksek antioksidan içerikleriyle sadece beyni değil ‘ikinci beyin’ olarak nitelenen bağırsakları da destekleyen harika besinler. Aynı zamanda C vitamini deposu ve lif kaynağı olan yeşil yapraklı sebzeler anti-inflamatuar özellikleriyle beyni hasarlara karşı korumaya da yardımcı olurlar.
UYARI: Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ve alerjik hassasiyeti bulunanlar öncelikle uzman bir hekime danışmalıdır!
Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock