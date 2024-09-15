Hafif ticari aracın çarptığı triportörün sürücüsü ağır yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan triportörün sürücüsü ağır yaralandı
İstiklal Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında Mehmet Şerif İ. (80) idaresindeki triportör, kaldırımdan yola indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje yöneldi.
C.B. (35) idaresindeki hafif ticari araç triportöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mehmet Şerif İ. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.