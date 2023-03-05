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Haberler Gündem Denizli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

Giriş: 05.03.2023 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL
Denizli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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DHA

Kaza Karabayır Mahallesi Çameli-Fethiye karayolunda meydana geldi.

Fethiye'den Çameli istikametine seyir halinde olan Ahmet Acar yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Ayhan Aydoğmuş yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi sürücü Ayhan Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Buse Avşar ve Serhat Aydoğdu ile hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Acar ve yanındaki yolcu Anıl Demirçelik yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayhan Aydoğmuş'un cenazesi otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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