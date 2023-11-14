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        Haberler Magazin Hadise yeğeni ile poz verdi! Ünlü şarkıcıya sevenlerinden beğeni yağdı!

        Hadise yeğeni ile poz verdi! Ünlü şarkıcıya sevenlerinden beğeni yağdı!

        Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, sosyal medya hesabından yeğeniyle verdiği pozları yayınladı. Ünlü ismin yeğeni Melik Hamza ile yaptığı paylaşımlara sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:44
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          Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla da magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Hadise, son olarak yeğeni ile çekildiği fotoğraflarını sevenlerinin beğenisine sundu.

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          37 yaşındaki şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza’nın doğum gününü kutladı.

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          Yeğeniyle verdiği pozları yayınlayan Hadise pozlarının altına: "Melik Hamza, I would do anything for you. Canımın en içi iyi ki doğdun! Seni çooook seviyor halan…" notunu yazdı.

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          Hadise'nin yeğeniyle verdiği pozlarına sevenlerinden 169 binin üzerinde beğeni ve 436'dan fazla yorum geldi.

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          İşte Hadise'nin yayınladığı son gönderileri...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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