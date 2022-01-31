Artık takip etmiyor! Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan çifti olan Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz hafta Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtı veren ünlü şarkıcı, Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası Dinçerler de sosyal medya hesabını kapattı.

Ünlü çiftin bu hareketleri 'Ayrılık' dedikoduları da beraberinde getirdi.

Dinçerler'in 3 milyon TL aldığı iddia edilen tektaşın değerinin 40 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

Dinçerler'in alacaklıları bu yüzüğü dava konu etmişti.

Öte yandan yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift, evlilik kararı almıştı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

AİLEYE GİRDİ

Hadise, daha sonra sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in İstanbul'da gerçekleşen düğününe katılmıştı. Kendi şarkılarında dans eden ünlü isim, düğünün sonunda çekilen aile fotoğrafında da yer almıştı.



Şarkıcı, ayrıca nikah öncesi sevgilisiyle birlikte evlerinin önünde yapılan eğlenceye de gitmişti. Mehmeh Dinçerler, annesini de yanından ayırmamıştı. Çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansımıştı.

Hadise-Mehmet Dinçerler aşkı, Bodrum'da çekilen bu fotoğrafla belgelenmişti.