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Hadise'den kafaları karıştıran hareketler: Mutluluktan uçuyorum - Magazin haberleri

Hadise: Mutluluktan uçuyorum

Hadise, yeni çalışması 'Feryat'ın çıkmasına günler kala sosyal medya hesabından kafaları karıştırma stratejisiyle gündeme gelme çabasında. Adı, Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile anılan Hadise, parmağındaki yüzükle poz verip "Görmüyor musunuz? Mutluluktan uçuyorum" dedi

Giriş: 09.04.2023 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hadise, geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aşk yaşadığı yönündeki dedikoduları menajeri Haluk Şentürk aracılığıyla yalanlamıştı.

  • Ardından Hadise'nin Fransız kick boks şampiyonu Cyril Benzaquen ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan 37 yaşındaki şarkıcı, son paylaşımıyla iddiaları güçlendirdi. 

  • Hadise, yeni şarkısı 'Feryat'ın çıkmasına günler kala parmağında yüzükle objektif karşısında çekilen fotoğraflarını yayınladı.

  • "MUTLULUKTAN UÇUYORUM"

    Hadise, "Görmüyor musunuz? Mutluluktan uçuyorum" ifadelerini kullandı. 

  • 5 AYLIK EVLİLİK BİTTİ

    Öte yandan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 1 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, olaylı ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açmak istiyordu. Ünlü şarkıcı, eski eşiyle yaşadığı Riva'daki evden taşınıyordu. Hadise'nin yeni bir ev arayışına girdiği de öğrenilmişti.

  • "SANATINI KISITLAMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARDA BULUNMAYA BAŞLADI" İDDİASI

    Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

  • Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

  • TEK CELSEDE BOŞANDILAR

    Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmamıştı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ile Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşamıştı.

    Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

  • "DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞEBİLİRDİ"

    Hakan Öncel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada ise, “Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. Birtakım anlaşmazlıklar vardı. Sonuçta bunlar çözüldü ve iki hafta sonra boşanma gerçekleşti. Yoksa daha erken de boşanma gerçekleşebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

  • "PROTOKOL İMZALANDI"

    Mehmet Dinçerler'in avukatı Dilara Recepoğlu, "Ortak irade ile evlilik hakkı sona erdi. Basın yasağı olduğu için detay veremiyorum. Mahkeme öncesinde kendi aralarında protokol imzalanmıştı" demişti.

  • ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

    Hadise ve Mehmet Dinçerler, evliliklerinde birinci yılı doldurmadıkları için anlaşmalı olarak boşanma davası açamadılar. Davaları çekişmeli olarak gerçekleşti. Evlilikte bir yıl dolmadan tek celsede boşanabilmek ancak anlaşmalı boşanma halinde mümkündür. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile 'Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır' hükmü getirilmiştir.

  • 12 NİSAN'DA AFET BÖLGESİNE GİDECEK

    Hadise ayrıca 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından 12 Nisan'da afet bölgesine gitmeye hazırlanıyor. 

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