Hadi ipucu 21 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Aynı yıl içerisinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi Magazin ipucu 21 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 21 HAZİRAN CEVABI: STEFFI GRAF

Stefanie Maria Graf (d. 14 Haziran 1969, Mannheim),377 hafta ile dünyanın en uzun süre 1 numarada kalan tenisçisidir. Open era'da 22 grand slam ile en çok grand slam kazanan 2. tenisçidir. Sporcuyu tenisle ilk tanıştıran sigortacılığın yanı sıra koçluk da yapan babası Peter Graf'dı. Graf henüz üç yaşındayken evlerinin salonunda raketi nasıl tutması gerektiğini gösteren babasından, ilerleyen yıllarda da tenis sporunun tüm inceliklerini öğrenecekti.

Kortlarda çalışmaya ilk başladığındaysa 4 yaşındaydı. Bir yıl sonra ilk turnuvasına katıldı. O dönem ne kadar turnuva varsa katılmış olan sporcu 1982'de ilk ödülünü aldı ve European Championships'te birinci oldu.