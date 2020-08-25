Hadi İnşallah filmi oyuncuları kimler? Hadi İnşallah konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Romantik komedi türündeki filmin başrolünde şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Büşra Pekin yer alıyor. Bir kitap uyarlaması olan Hadi İnşallah ile ilgili detaylar haberimizde...

HADİ İNŞALLAH FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rol

Murat Boz Pekmez

Büşra Pekin PuCCa

Şinasi Yurtsever Kameraman Hasan

Müjde Uzman Bayan Kaltak

Cezmi Baskın PuCCa Baba

Hülya Gülşen Irmak PuCCa Hala

İdil Dizdar Zodyaklı / Zodi

Aydan Taş Kızıl

Emrah Kaman Eski Sevgili PuCCa'nın eski sevgilisi

HADİ İNŞALLAH KONUSU NEDİR?

Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca'nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır... Ali Taner Baltacı yönetmenliğinde hayata geçen komedi filminin yapımcılığını 25 Film üstleniyor. Film, yazdığı blog ile sosyal medya fenomeni olan Pucca lakaplı bir kadının, dizüstü edebiyatı kapsamında yayınladığı kitaplardan senaryolaştırıldı.



HADİ İNŞALLAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hadi İnşallah filminin çekimleri İzmir'de gerçekleşmiştir.