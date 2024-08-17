Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihleri: Hac kayıtları nasıl yapılır?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos tarihinde başladı. 16 Eylül tarihine kadar sürecek olan hac kayıtları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracaklar 750 TL olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalar üzerinden yatırabilecek. Peki, "Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?" İşte hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin tüm detaylar...
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5 Ağustos tarihinde başlayan hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları 16 Eylül tarihinde sona erecek. Hacı adayları, belirtilen tarihler arasında e-Devlet aracılığıyla ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, "Hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
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HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN?
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
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Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."
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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşların, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırması gerekiyor.