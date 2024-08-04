Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, fiyatı ne kadar?
Binlerce kişinin merakla beklediği Hac ön kayıt tarihleri 2025 yılı için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Konuya ilişkin detaylar hac.gov.tr adresi üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, Diyanet ile 2025 Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, fiyatı ne kadar? İşte, Hac ön kayıt e-Devlet ekranı…
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Hac ön kayıt tarihleri son dakika belli oldu. Hacı adaylarının merakla beklediği tarih açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Bu gelişme sonrası ise kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen adaylar "2025 Hac ön kayıtları ne zaman başlıyor, fiyatı ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt işlemleri belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki; Diyanet ile 2025 Hac ön kayıtları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
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2025 HAC ÖN KAYITLARI BAŞLIYOR!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."
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2025 HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos-16 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.
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2025 HAC ÖN KAYIT FİYATI NE KADAR?
2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.
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2024 YILINDA KURAYA KATILAN VATANDAŞLARIN KAYITLARI BAŞKANLIK TARAFINDAN YENİLENMEYECEK
2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşların kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.
Söz konusu vatandaşlar, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapacak.
Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlar, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlar, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveynlerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
Müracaatlarda hacı adayı tarafından beyan edilen bilgiler esas alınacak; eş, anne - baba, kayınvalide - kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalık bağı bulunanlar, birbirleriyle bağlantı yapabilecek.
Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.
Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlar, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.
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"2025 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.
Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ile kayıt yenilemeye dair bilgi ve destek alınabilecek.
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