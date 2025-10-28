Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi nerede ve saat kaçta yapılacak?
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar her sene hacca gidebilmek için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen kura tarihlerini bekliyor. 2026'da hacca gitmek isteyenler için kura çekimi tarihi duyuruldu. İşte, 2026 Hac kura çekimi tarihi
Hac kura çekim tarihi belli oldu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Karaca tarafından kura çekimi tarihi, yeri ve saati duyuruldu. Peki Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi nerede ve saat kaçta yapılacak?
2026 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda çekilecektir.” dedi.
Hac kurasına katılacak vatandaşlara ilişkin Karaca, "1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i hacca gitmek amacıyla ilk defa ön kayıt yaptıran olmak üzere 1 milyon 799 bin 835 vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır." dedi.
